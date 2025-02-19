الرئيس الإماراتي استقبل روبيو... وأبلغه رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم

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استقبل رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو وبحثا "علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة"، بحسب "وام".كما تطرق اللقاء إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي".وأكد آل نهيان في هذا السياق "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مشدداً على "ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".كما أكد "أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي".