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زيلينسكي: ترامب يعيش للأسف في "مساحة من التضليل"

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:26
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يعيش في مساحة من التضليل"، وذلك ردا على انتقادات وجّهها إليه نظيره الأميركي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف اوردته"فرانس برس": "الرئيس ترامب الذي نحترمه للغاية كقائد للشعب الأميركي... يعيش للأسف في مساحة من التضليل"، معتبرا أن هذا التضليل "مصدره روسيا".
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