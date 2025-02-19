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عربي-دولي

في هذا التاريخ... الأرض على موعد مع "القمر الدمويّ"

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:43
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تشهد سماء الأرض حدثا فلكيا مذهلا في ليلة 13 آذار وحتى فجر 14 آذار 2025، حيث سيظهر "القمر الدموي" خلال خسوف قمري كلي.

وستحظى أميركا الشمالية والجنوبية بمشاهدة واضحة لكافة مراحل هذه الظاهرة الفلكية المذهلة، أما في أوروبا الغربية، فسيغرب القمر وهو ما يزال في مرحلة الكسوف. في حين أنه في أستراليا ونيوزيلندا، سيظهر القمر عند الشروق وهو في حالة الخسوف الكلي.
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وهذا الحدث النادر يحدث عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بشكل مثالي.

ويُعدّ هذا الخسوف القمري الكلي الأول منذ عام 2022، وسيستمر لمدة 65 دقيقة. (روسيا اليوم)

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