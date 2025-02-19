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من الأردن.. إرسال بيوت جاهزة إلى غزة

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:48
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أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بدء إرسال البيوت الجاهزة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ضمن سلسلة الجهود الإغاثية التي ينفذها الأردن بهدف توفير مأوى آمن للعائلات المتضررة من الدمار الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية.
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وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي لتكثيف الجهود الإنسانية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في غزة، وأضاف: "إرسال البيوت الجاهزة هو جزء من التزامنا المستمر بدعم أهلنا في غزة، حيث نسعى لتقديم حلول سريعة وفعالة لتخفيف معاناتهم. الأردن سيبقى دائمًا في طليعة الدول التي تمد يد العون لأشقائها".


وبينت الهيئة أن إرسال البيوت الجاهزة إلى غزة ما هو إلا جزء من خطة موسعة تهدف إلى توفير المزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بما يشمل إعادة الإعمار، وتعزيز البنية التحتية للمتضررين.
 
 
وبحسب البيان، يُعد الممر الإنساني الأردني – عبر الجسر البري والجوي – من أهم القنوات التي تضمن وصول المساعدات بسرعة وكفاءة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه ومنذ بدء الأزمة، لم تتوقف قوافل المساعدات الأردنية عن التوجه إلى القطاع، حاملةً المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والمساعدات الإغاثية، إضافة إلى المستشفيات الميدانية التي تقدم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
 
 
 
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