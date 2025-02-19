الدفاع الجوي الإيراني يتحدث عن منظومة دفاعية "لا تقارن"

أعلن العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني تطوير منظومات دفاعية جوية، مؤكدا أن قدراتها لا تقاس مع أي منظومة دفاعية أخرى بالعالم.

وأوضح العميد صباحي فرد أن " القوات المسلحة والدفاع الجوي على استعداد للتصدي لأي تهديد لأن كافة المعدات التي بحوزتنا وطنية مئة بالمئة وأن هذه المعدات أعلى مستوى من التهديدات لكونها صنعت بأيدينا والمناورات التي أجريناها ومنظومة الدفاع الجوي "باور373" تمثل نموذجا لذلك".

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وأضاف: "لقد طورنا كافة منظوماتنا الدفاعية الجوية منها "باور 373" الحالية، والجيل الجديد منها لا يقاس قدراته مع أي منظومة دفاعية أخرى بالعالم".



هذا واستعرض الحرس الثوري اليوم الأربعاء أحدث الإنجازات الصاروخية والطائرات المسيرة للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، والتي تم عرضها خلال المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم، ومنها:



صاروخ قائم 118 للدفاع الجوي بمدى 25 كيلومترا.

صاروخ BM450 بمدى 200 كيلومتر.

صاروخ فتح 360 وصاروخ فجر 5 الموجه مع القدرة على التصويب الدقيق.

قذائف ذكية موجهة عيار 122 ملم وصواريخ زرع ألغام عيار 122 ملم.

منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى "مجيد".

طائرات مسيرة استراتيجية من طراز مهاجر 10 ومهاجر 6 بمحركات معززة.

طائرة مسيرة من طراز دالاهو

أنواع مختلفة من الطائرات الانتحارية المحلية بمحركات نفاثة ومحركات مكبسية برؤوس حربية تتراوح أوزانها بين 50 إلى 60 كغم وقصيرة وطويلة المدى. (روسيا اليوم)