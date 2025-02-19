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عربي-دولي

مسؤول سوري يكشف: هذا ما عُثِرَ عليه في منازل مقربين من النظام السابق

Lebanon 24
19-02-2025 | 09:43
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كشف المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا نظير عوض، عن ضبط الأمن السوري العام لعدد كبير من القطع الأثرية في بيوت شخصيات تابعة للنظام السابق ورجال أعمال.

وفي تصريحات لـ"تلفزيون سوريا"، أوضح عوض أنه "تم امتلاك هذه القطع عن طريق شرائها إثر عمليات التنقيب غير الشرعي"، مشيرا إلى أن "كبار الشخصيات والمتنفذين ولعلمهم بأنهم محميون من القانون، امتهنوا حكما تجارة الآثار، لأن عمليات التنقيب غير الشرعي والبيع لا يمكن أن تحدث إلا بحماية".
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وأضاف عوض أن "الكثير من القطع تم تهريبها خارج البلاد بتسهيل من ضباط في الجيش وأجهزة النظام المخلوع الأمنية، وفي الوقت عينه جرى تسليم قطع أخرى كثيرة من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة آنذاك". (روسيا اليوم)
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