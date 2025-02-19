ربيع: أزمة البحر الأحمر لم تؤدِ إلى ظهور طريق بديل مستدام لقناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن أزمة البحر الأحمر لم تؤدِ إلى ظهور طريق بديل مستدام لقناة السويس، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية لبدء عودة الاستقرار في المنطقة.



وأوضح ربيع أن الأزمة أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، في ضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، رغم التحديات التي فرضتها الأحداث الأخيرة. (سكاي نيوز)

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