الحكم على نائب رئيس البنك الصناعي والتجاري السابق في الصين بالإعدام

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أفاد التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأربعاء أن إحدى محاكم مدينة هانغتشو أصدرت حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين على نائب رئيس البنك الصناعي والتجاري السابق تشانغ هونغ لي.وقالت القناة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "وجدت المحكمة أن المتهم، خلال الفترة من 2011 إلى 2022، أساء استغلال منصبه لمساعدة أفراد ومنظمات في الحصول على قروض وتوزيع المناصب، وتلقى مقابل ذلك ممتلكات غير مشروعة بقيمة تعادل 177 مليون يوان أيّ حوالي 24.8 مليون دولار".وأفادت التقارير أنّ تشانغ هونغ لي أقر بذنبه وأعرب عن ندمه، كما تمت مصادرة كافة الأموال والممتلكات التي حصل عليها بشكل غير قانوني. (روسيا اليوم)