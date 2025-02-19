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القسام: إسرائيل قتلت عمدا الأسرى الـ4 المقرر تسليم جثثهم الخميس

Lebanon 24
19-02-2025 | 13:45
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قالت "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" إن جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين ستسلمهم الخميس كانوا أحياء عندما أسرتهم، لكن جيشهم قتلهم بعد تعمد قصف أماكن احتجازهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
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وأفاد أبو عبيدة، متحدث "القسام" في بيان، بأنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم غدا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس (3 أفراد)، وجثمان الأسير عوديد ليفشتس".

وأضاف أن الجثامين الأربعة تعود لأسرى "كانوا جميعا على قيد الحياة (عند أسرهم)، قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد". (الاناضول)
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