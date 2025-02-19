كييف: أكثر من يريد انتهاء الحرب هم الأوكرانيون

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قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن الأوكرانيين هم أكثر من يريد انتهاء الحرب مع روسيا.جاء ذلك في بيان صادر مكتب الرئاسة، الأربعاء، بشأن لقاء يرماك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كلوغ في العاصمة كييف.وأوضح البيان أن يرماك وكلوغ بحثا العلاقات الأوكرانية الأمريكية، فضلا عن مناقشة مقترحات الحل الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.وأكد يرماك أن الأوكرانيين هم أكثر من يريد انتهاء الحرب، لكن يجب أن يكون ذلك على شكل سلام عادل ودائم.(الاناضول)