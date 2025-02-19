Advertisement

عربي-دولي

كييف: أكثر من يريد انتهاء الحرب هم الأوكرانيون

Lebanon 24
19-02-2025 | 14:06
A-
A+

Doc-P-1322913-638755961193822370.jpg
Doc-P-1322913-638755961193822370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن الأوكرانيين هم أكثر من يريد انتهاء الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في بيان صادر مكتب الرئاسة، الأربعاء، بشأن لقاء يرماك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كلوغ في العاصمة كييف.
Advertisement

وأوضح البيان أن يرماك وكلوغ بحثا العلاقات الأوكرانية الأمريكية، فضلا عن مناقشة مقترحات الحل الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد يرماك أن الأوكرانيين هم أكثر من يريد انتهاء الحرب، لكن يجب أن يكون ذلك على شكل سلام عادل ودائم.
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:15 | 2025-02-19
16:45 | 2025-02-19
16:44 | 2025-02-19
16:06 | 2025-02-19
16:00 | 2025-02-19
15:38 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24