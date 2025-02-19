عباس رافضا دعوات التهجير: فلسطين ليست للبيع



جاء ذلك في كلمة بمستهل اجتماع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، عقدته اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

Advertisement وفي معرض حديثه عن مشاركته بأعمال القمة الإفريقية بأديس أبابا التي اختتمت السبت، وإلقائه كلمة دولة فلسطين، قال عباس، إنه أكد على "الموقف الفلسطيني الثابت برفض أية دعوات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن أي شبر من أرض دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس".

وجدد عباس، "التمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطيني". قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إن بلاده "ليست للبيع"، مجددا رفضه دعوات تهجير الشعب الفلسطيني.جاء ذلك في كلمة بمستهل اجتماع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، عقدته اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وفي معرض حديثه عن مشاركته بأعمال القمة الإفريقية بأديس أبابا التي اختتمت السبت، وإلقائه كلمة دولة فلسطين، قال عباس، إنه أكد على "الموقف الفلسطيني الثابت برفض أية دعوات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني".وأوضح أن "فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن أي شبر من أرض دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس".وجدد عباس، "التمسك بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كأساس لأي حل سياسي للقضية الفلسطيني".

كما رحب عباس، بتصريحات رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال استقباله في وقت سابق الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "والتي أكد خلالها رفض الإمارات الثابت لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل" وفق ذات المصدر.

بدورها، شددت اللجنة المركزية على "رفضها الكامل لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو أي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وذكرت أن "هذه الدعوات مصيرها الفشل أمام المواقف العربية والدولية الواضحة التي أعلنت رفضها لهذه الدعوات باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأشادت اللجنة بمواقف الأردن ومصر والسعودية والمواقف العربية التي رفضت دعوات التهجير والمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. (الاناضول)