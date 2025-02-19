Advertisement

عربي-دولي

مسيّرة إسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب آخرين في رفح

Lebanon 24
19-02-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1322943-638756039691148192.jpg
Doc-P-1322943-638756039691148192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).


وقالت مصادر طبية إن مسيّرة إسرائيلية "قصفت عددا من السكان في بلدة الشوكة شرقي رفح، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين".
Advertisement

وصباح الأربعاء، قتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي، في منطقة المطار شرقي رفح.

وتأتي هذه التطورات وسط سريان وقف القتال في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت حماس مساء الأربعاء، أنها ستسلم 4 جثث رهائن إسرائيليين، الخميس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل. (سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:15 | 2025-02-19
16:45 | 2025-02-19
16:44 | 2025-02-19
16:00 | 2025-02-19
15:38 | 2025-02-19
15:33 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24