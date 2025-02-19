مسيّرة إسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب آخرين في رفح

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قتل شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وقالت مصادر طبية إن مسيّرة إسرائيلية "قصفت عددا من السكان في بلدة الشوكة شرقي رفح، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين".وصباح الأربعاء، قتل طفل برصاص الجيش الإسرائيلي، في منطقة المطار شرقي رفح.وتأتي هذه التطورات وسط سريان وقف القتال في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.وأعلنت حماس مساء الأربعاء، أنها ستسلم 4 جثث رهائن إسرائيليين، الخميس، وذلك في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل. (سكاي نيوز)