15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون: يجب مراعاة مخاوف الأوروبيين خلال المفاوضات بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
19-02-2025
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية للأوروبيين خلال المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، تطرق خلاله إلى اجتماع عبر الإنترنت بشأن أوكرانيا، بمشاركة زعماء من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول مثل كندا وأيسلندا والنرويج.
Advertisement
وقال ماكرون: "نريد سلاما دائما وثابتا في أوكرانيا، نحن نقف إلى جانب أوكرانيا وسنتحمل كل المسؤولية عن ضمان السلام والأمن في أوروبا".
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع يريدون أيضا إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ نحو 3 سنوات، كما يهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إلى ذلك).
وأضاف "جهودنا من أجل السلام ستستمر، مع احترام المبادئ التي تنص على ضرورة إشراك أوكرانيا دائما في العملية واحترام حقوقها، ويجب دعم السلام بضمانات دائمة وقوية وموثوقة، ويجب أيضا مراعاة المخاوف الأمنية للأوروبيين".
وقال ماكرون، إن أوروبا والدول المشاركة في الاجتماع تعتقد أنه من الضروري زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع.
وأضاف أن قرارات سوف تتخذ حول هذه المسألة قريبا.
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يُسيطر على ياسمين صبري.. إليكم التفاصيل (صورة)
01:39 | 2025-02-19
19/02/2025 01:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
Lebanon 24
ترك الـ MTV واستقر في دبي.. هشام حداد سيطل مُجددا عبر هذه القناة: "جاييكن" (فيديو)
00:11 | 2025-02-19
19/02/2025 12:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
08:00 | 2025-02-19
19/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:15 | 2025-02-19
ترمب: العصر الذهبي لأميركا بدأ
16:45 | 2025-02-19
فيديو لأحدث حوادث الطيران.. تصادم طائرتين في ولاية أميركية
16:06 | 2025-02-19
مسيّرة إسرائيلية تقتل فلسطينيا وتصيب آخرين في رفح
16:00 | 2025-02-19
أثارت "بلبلة".. قصة "ليرات" دخلت سوريا من "دون غطاء"!
15:38 | 2025-02-19
على أرضية مجلس الشيوخ.. سقوط نائب حاكم ميسيسيبي (فيديو)
15:33 | 2025-02-19
في سوريا.. مقابلات مع ضباط الشرطة لإعادتهم للعمل
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 02:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
20/02/2025 02:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
20/02/2025 02:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24