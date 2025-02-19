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ترمب: العصر الذهبي لأميركا بدأ

Lebanon 24
19-02-2025 | 18:15
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أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب في كلمته أمام قمة الأولوية من "مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي" المقامة في ميامي الأربعاء أنه "سيعمل على مواجهة الفساد والتضخم في بلاده".
وأشار إلى وجود فساد كبير في نظام الضمان الاجتماعي الأميركي.
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ورأى أن "عجلة الاقتصاد الأميركي عادت للدوران منذ انتخابه"، متّهماً الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بهدر الأموال الأميركية بشكل غير مسبوق.

وأكد أنّه "يقوم بإصلاحات كبيرة لوقف ذاك الهدر".

أما عن إيلون ماسك، فرأى ترامب أن "الملياردير الأميركي تصدر الأخبار بسبب ما أنجزه في الأيام الأخيرة"، مؤكداً أن "صاحب تيسلا يقوم بعمل عظيم في إدارة الكفاءة الحكومية".

كذلك رأى أن "على أوروبا أن تواجه قضية المهاجرين بذكاء أكبر"، لافتاً إلى أن "سياسة الحدود المفتوحة أضرّت أميركا كثيراً".
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