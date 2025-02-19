"تحرّك سريعا".. ترامب يحذر زيلينسكي

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نبّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه "من الأفضل له أن يتحرك بسرعة للتفاوض على إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده، وإلا فإنه قد يخاطر بعدم امتلاك دولة ليحكمها".كما جدد ترامب انتقاداته لزيلينسكي، وقال في مؤتمر في فلوريدا إنه كان بمقدوره الحضور لإجراء محادثات مع روسيا في السعودية لو أراد ذلك.وقال ترامب إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قريبا.وتأتي لهجة ترامب الحادة تجاه أوكرانيا في ظل تصاعد التوتر بين الرئيسين، وتزايد الخلافات بين واشنطن ومعظم الدول الأوروبية بشأن نهج ترامب في تسوية أكبر صراع تشهده القارة منذ الحرب العالمية الثانية. وأثارت تصريحات ترامب القاسية بحق زيلينسكي انتقادات من الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث حظيت مقاومة أوكرانيا للحرب الروسي بدعم من الحزبين.وقال زيلينسكي إن ترامب "وقع في فخ الدعاية الروسية"، لكن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس سارع إلى تحذيره من مخاطر انتقاد الرئيس الجديد علنا. (سكاي نيوز)