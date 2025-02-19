عملية أمنية ناجحة.. القبض على مثيري الشغب في نزاع عشائري بالبصرة

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أعلنت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، عن إلقاء القبض على مثيري النزاع العشائري في محافظة البصرة.وقالت قيادة عمليات البصرة في بيان: "توجهت قوة عسكرية من الجيش وفوج الطوارئ إلى مكان المشاجرة لإنهاء النزاع".وأضاف البيان: "تم اعتقال الأشخاص المتسببين في المشاجرة، ومصادرة أسلحتهم وعجلاتهم، وفرض طوق أمني، وتمت استعادة الأمن والنظام في المنطقة".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء أفاد مصدر أمني بأن "نزاعًا عشائريًا اندلع في قضاء أبو الخصيب".وأضاف المصدر أن "قوة كبيرة توجهت للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين في النزاع"، لافتًا إلى أنه "لم ترد أي معلومات بوجود إصابات حتى الآن". (ارم نيوز)