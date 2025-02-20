ترامب: التوصل لاتفاق تجاري مع الصين "ممكن"

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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّه من "الممكن" التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما فرض اعتبارا من مطلع فبراير الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ واردات بلاده من البضائع الصينية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنّ الولايات المتّحدة أبرمت في 2020 "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" وأنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر "ممكن"، بحسب فرانس برس.وكانت الصين ردت على فرض الرسوم الجمركية عليها بالمثل، وقدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد واشنطن في ما قد يكون اختبارا مبكرا لموقف ترامب تجاه المنظمة.واتهمت بكين واشنطن بالتسبب في "صدمات عبر فرض رسوم جمركية" من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمية.وقال مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغجانغ في اجتماع مغلق للمنظمة الثلاثاء، وفقا لبيان أرسل إلى رويترز "هذه الصدمات الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتعطل التجارة العالمية، وتثير مخاطر ارتفاع التضخم المحلي، وتشوهات السوق، أو حتى الركود العالمي".وأضاف "الأسوأ من ذلك، أن التصرفات الأحادية الأميركية تهدد بقلب نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد".ووصف المبعوث الأميركي ديفيد بيسبي اقتصاد الصين بأنه "منظومة اقتصادية مفترسة غير مواتية للسوق" واتهمها بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية والالتفاف عليها. (سكاي نيوز)