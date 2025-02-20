16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
-9
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: التوصل لاتفاق تجاري مع الصين "ممكن"
Lebanon 24
20-02-2025
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّه من "الممكن" التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما فرض اعتبارا من مطلع فبراير الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ واردات بلاده من البضائع الصينية.
Advertisement
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنّ الولايات المتّحدة أبرمت في 2020 "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" وأنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر "ممكن"، بحسب فرانس برس.
وكانت الصين ردت على فرض الرسوم الجمركية عليها بالمثل، وقدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد واشنطن في ما قد يكون اختبارا مبكرا لموقف ترامب تجاه المنظمة.
واتهمت بكين واشنطن بالتسبب في "صدمات عبر فرض رسوم جمركية" من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمية.
وقال مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغجانغ في اجتماع مغلق للمنظمة الثلاثاء، وفقا لبيان أرسل إلى رويترز "هذه الصدمات الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتعطل التجارة العالمية، وتثير مخاطر ارتفاع التضخم المحلي، وتشوهات السوق، أو حتى الركود العالمي".
وأضاف "الأسوأ من ذلك، أن التصرفات الأحادية الأميركية تهدد بقلب نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد".
ووصف المبعوث الأميركي ديفيد بيسبي اقتصاد الصين بأنه "منظومة اقتصادية مفترسة غير مواتية للسوق" واتهمها بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية والالتفاف عليها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
15:27 | 2025-02-19
19/02/2025 03:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
Lebanon 24
زيادة السحوبات بالدولار... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان
08:00 | 2025-02-19
19/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع وصول المنخفض الجويّ إلى لبنان... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة عن الدوام المدرسيّ
Lebanon 24
مع وصول المنخفض الجويّ إلى لبنان... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة عن الدوام المدرسيّ
10:00 | 2025-02-19
19/02/2025 10:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:49 | 2025-02-20
وزير خارجية جورجيا: سعيدون لأننا لم نستقل "القطار الأوكراني"
02:47 | 2025-02-20
كانت موزعة على 4 توابيت سوداء.. حماس تسلم 4 جثامين إسرائيليين للصليب الأحمر
02:38 | 2025-02-20
عبر قناة السويس.. مصر قادرة على نقل 500 دبابة في يوم واحد
02:36 | 2025-02-20
في تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تهاجم تحالفات الولايات المتحدة النووية
02:35 | 2025-02-20
"شبح نابليون يتجول الآن في أوروبا"... هكذا علّقت زاخاروفا على تصريحات ماكرون وزيلينسكي
02:32 | 2025-02-20
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
20/02/2025 09:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
20/02/2025 09:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 09:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24