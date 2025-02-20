Advertisement

عربي-دولي

ترامب: التوصل لاتفاق تجاري مع الصين "ممكن"

Lebanon 24
20-02-2025 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1323033-638756321862459934.jpg
Doc-P-1323033-638756321862459934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّه من "الممكن" التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما فرض اعتبارا من مطلع فبراير الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ واردات بلاده من البضائع الصينية.
Advertisement


وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنّ الولايات المتّحدة أبرمت في 2020 "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" وأنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر "ممكن"، بحسب فرانس برس.


وكانت الصين ردت على فرض الرسوم الجمركية عليها بالمثل، وقدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد واشنطن في ما قد يكون اختبارا مبكرا لموقف ترامب تجاه المنظمة.

واتهمت بكين واشنطن بالتسبب في "صدمات عبر فرض رسوم جمركية" من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمية.

 وقال مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغجانغ في اجتماع مغلق للمنظمة الثلاثاء، وفقا لبيان أرسل إلى رويترز "هذه الصدمات الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتعطل التجارة العالمية، وتثير مخاطر ارتفاع التضخم المحلي، وتشوهات السوق، أو حتى الركود العالمي".

وأضاف "الأسوأ من ذلك، أن التصرفات الأحادية الأميركية تهدد بقلب نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد".

ووصف المبعوث الأميركي ديفيد بيسبي اقتصاد الصين بأنه "منظومة اقتصادية مفترسة غير مواتية للسوق" واتهمها بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية والالتفاف عليها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:49 | 2025-02-20
02:47 | 2025-02-20
02:38 | 2025-02-20
02:36 | 2025-02-20
02:35 | 2025-02-20
02:32 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24