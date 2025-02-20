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عربي-دولي

بإطلالة كاجوال وعلى حصان أسود.. أحمد الشرع حديث السوريين

Lebanon 24
20-02-2025 | 06:12
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شكّل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ العملية العسكرية الخاطفة التي قادها وأفضت إلى إسقاط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بحوالي 13 يوماً فقط، حديث السوريين ولا يزال.

الشرع على حصان أسود
فمنذ إسقاط النظام قبل أكثر من شهرين ونصف، غدا الرجل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات، لكثرة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً وتسارعها، بعدما مزقتها الحرب على مدى 14 عاماً.

كما باتت كل تفصيلة عنه تشغل السوريين، وفي آخرها انتشار صورة له يمتطي حصاناً أسود.

فقد ظهر الشرع في صورة على حصان أسود نشرها له الإعلامي موسى العمر الذي رافقه في إطلالة كثيرة خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الرسمي في منصة X.

وأرفق العمر الصورة بتعليق كتب فيه: "خاص | منور اليوم الرئيس ..".
 
 
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وأطل الرئيس بإطلالة "كاجيوال"، إذ ظهر مرتدياً الجينز وسترة جلد سوداء، مغيّراً فيها عن الأزياء العسكرية التي عرف بها، ومؤخراً البدلات الرسمية.

وما أن انتشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات كما تم تداولها إلى حد كبير.

زيارات خارجية وداخلية
يذكر أن الفصائل المسلحة أو ما عرف بـ "إدارة العمليات العسكرية" كانت شنّت هجوم خاطفاً بدأ في 27 تشرين الثاني الماضي، وانتهى بالثامن من كانون الأول مسقطاً نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. (العربية)



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