روسيا تكشف سبب عدم تمكنها من إرسال الأموال للمساعدات الغذائية لإفريقيا

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كشفت مسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الروسية أن موسكو لم تتمكن في عام 2024 من توجيه أموال للمساعدة الغذائية لعدد من الدول الإفريقية بسبب العقوبات الغربية.وأوضحت تاتيانا دوفغالينكو، رئيسة إدارة الشراكة مع إفريقيا في الخارجية الروسية، في حوار مع وكالة "نوفوستي"، أن روسيا تقدم مساعدات إنسانية للدول الإفريقية المحتاجة عبر قنوات ثنائية ومن خلال المنظمات الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي بالنسبة لموسكو يعتبر قناة متعددة الأطراف رئيسية لتقديم مثل هذه المساعدات.وقالت دوفغالينكو: "خصصت الحكومة الروسية التمويل اللازم للبرنامج لتوريد الأغذية محلية الصنع إلى زامبيا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، والسودان. لكن بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في نوفمبر 2024 على المؤسسات المالية الروسية، بما في تلك التي تخدم مشاريعنا المانحة في المنظمات الدولية، لم يتسن حتى الآن تحويل هذه الأموال".وذكرت المسؤولة أن روسيا تقدم منذ عام 2020 مساهمة سنوية لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار، وأضافت: "ما حدث يفضح بوضوح زيف ادعاءات الغرب حول ما يسمى الاستثناءات الإنسانية والطبيعة الانتقائية للقيود الأحادية غير القانونية ضد روسيا".وأكدت دوفغالينكو أن موسكو تتخذ خطوات بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلات، وبمجرد حل مسألة تحويل الأموال الروسية، سيتفق برنامج الغذاء العالمي مع الحكومات الوطنية للدول المستفيدة على قائمة الأغذية المطلوبة، وسيقوم الموردون بتلبية هذه الطلبات.وتعتبر روسيا إحدى أهم وأكبر الجهات المانحة لبرنامج الغذاء العالمي، حيث تدعم عمله في العديد من البلدان. ومنذ العام 2003 خصصت السلطات الروسية أكثر من 430 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية ومشاريع التنمية التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي في مختلف أنحاء العالم. (روسيا اليوم)