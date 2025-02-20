أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية إرشادات لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل الجنس والأنثى والذكر.

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وجاء إصدار إرشادت التحديث في الوزارة الأميركية أمس الأربعاء، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب وتقوض حقوق المتحولين جنسيا.وقال روبرت إف. كنيدي الابن، بعد تعيينه وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، الأسبوع الماضي: "ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة وتعيد الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الاتحادية".وأوضح أن "سياسة الإدارة السابقة التي كانت تحاول إدخال أيديولوجية النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة العامة قد انتهت".ويسعى ترامب إلى إنهاء ما يصفه بأنه ترويج حكومي "لأيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح يتسع نطاقه وتستخدمه الجماعات المحافظة معظم الأحيان للإشارة إلى أيديولوجيات تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع. (روسيا اليوم)