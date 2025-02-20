إذا لم تتم معالجة العجز المتزايد.. ماسك يجدد تحذيره من إمكانية إفلاس الولايات المتحدة

Advertisement

انتقد رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأميركية إيلون ماسك، الإنفاق الحكومي الأميركي، محذرا من أن "أمريكا ستفلس" إذا لم تتم معالجة العجز المتزايد.وقال ماسك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز إن دافع الضرائب الأميركي العادي "يجب أن يكون في غاية الغاضب" بسبب الإنفاق المهدر.وأوضح أن "الهدف العام هو محاولة خفض تريليون دولار من العجز. إذا لم تتم السيطرة على العجز، فإن أمريكا ستفلس. هذا شيء من المهم جدا أن يفهمه الناس. الدولة لا تختلف عن الفرد. إذا أنفق الفرد أكثر من اللازم، فقد يفلس، وكذلك الدولة".كما انتقد المساعدات الخارجية الأميركية والعقود الحكومية، قائلا إن أموال دافعي الضرائب تنفق بشكل "سيئ" على مشاريع أيديولوجية في الخارج.وانتقد ماسك أيضا ما وصفه بـ"البيروقراطية غير المنتخبة" التي تعيق تنفيذ توجيهات الرئيس.وقال إن القاعدة الانتخابية الديمقراطية الساحقة في واشنطن العاصمة تعكس مشكلة أكبر في الحكم، مضيفا: "إذا لم يتم تنفيذ إرادة الرئيس، والرئيس يمثل الشعب، فهذا يعني أن إرادة الشعب لا يتم تنفيذها، وهذا يعني أننا لا نعيش في ديمقراطية – بل نعيش في بيروقراطية".وردا على الانتقادات الموجهة لتخفيضات الميزانية التي تؤثر على الوكالات الحكومية، قال ماسك: "إذا كنا الهدف، فهذا يعني أننا نفعل شيئا صحيحا". (روسيا اليوم)