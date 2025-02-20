بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)

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قررت قاضية إيطالية فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان دونالد ترامب جونيور، كبير أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلق النار في كانون الأول الماضي على بطة من نوع محمي بأوروبا، أثناء رحلة صيد قام بها في بحيرة البندقية، وفقا لما ذكرت صحيفة La Nuova Venezia ، مضيفة أن التحقيق سيحدد ما إذا كان دونالد، البالغ 47 عاما "أطلق النار بشكل غير قانوني على البطة" وهي برتقالية اللون، من نوع Ruddy Shelduck المعروف عربيا بلقب "أبو فروة" أو شهرمان.وكان السياسي الايطالي Andrea Zanoni الناشط بحقلي البيئة والحيوان، قدم شكوى قبل أسبوع، استندت إلى فيديو أنتجه موقع أسسه ابن ترامب باسم Field Ethos الناشط منذ 2021 بعرض فيديوهات عن رحلات خارجية، وفيه يظهر وهو يحصي "بطات" أطلق عليها النار. ثم يربت على واحدة برتقالية، ويقول: "البط البري. هذه بطة غير شائعة في الواقع بالمنطقة. لست متأكدا من اسمها بالإنكليزي، لكنها طلقة لا تصدق"، وفق تعبيره.كما ظهر في الفيديو مشارك بالرحلة يقول إن ترامب جونيور وشريكه بالتصوير أسقطا 50 بطة، وهو ما ذكره السياسي أندريا زانوني بشكواه الشارح فيها أن التصوير كان بمنطقة قرب البحيرة. مع ذلك، قالت صحيفة La Repubblica الإيطالية، إن التحقيق الذي طلبت القاضية Daniela Moroni فتحه، لم يذكر اسم دونالد ترامب جونيور بالتحديد.وبعد ظهور الفيديو، ومطالبة نواب إيطاليين بتفسير لوفاة البطة، شرح المتحدث باسم ترامب جونيور، أن: "من غير الواضح إذا كانت هذه البطة الوحيدة قد تم إطلاق النار عليها عن غير قصد من شخص بمجموعة الصيد التابعة لدونالد، أو مجموعة أخرى، أو قتلت بطريقة مختلفة واستعادها كلب صيد تابع للمجموعة (..) دونالد يأخذ القواعد واللوائح والحفاظ على البيئة في رحلات الصيد على محمل الجد ويخطط للتعاون الكامل مع أي تحقيق"، كما قال.وسريعا رد السياسي زانوني، وقال: "لا يهم إذا كان قاتل البطة كلبا أو صيادا، لأن القانون يستهدف من يتم العثور بحوزته على نوع محمي تم اصطياده، وقد ظهر دونالد جونيور للعالم في الفيديو والبطة بحوزته". لكن Andy Surabian المتحدث باسم جونيور، أصرّ على أنه حصل على اللازم لصيد البط.وسبق لدونالد ترامب جونيور الذي منحته حكومة منغوليا تصريحا بأثر رجعي لصيد أغنام جبلية مهددة بالانقراض، من نوع Argali المعروف عربيا باسم "أرغل" البري، أن تعرض لانتقادات شديدة بعد التقاطه صوراً مع حيوانات اصطادها، بينها نمر. كما ظهر وهو يحمل سكينا بيد وذيل فيل بالثانية.(العربية)