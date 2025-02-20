في تصعيد جديد.. كوريا الشمالية تهاجم تحالفات الولايات المتحدة النووية

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انتقدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس الولايات المتحدة بسبب صفقة غواصات نووية مع أستراليا في إطار شراكة أوكوس التي جرى توقيعها عام 2021، ووصفتها بأنها "تهديد للسلام الإقليمي".وأشار تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إلى أنه يتعين على واشنطن توخي الحذر إزاء العواقب المترتبة على ما وصفتها بالتحالفات النووية، في إشارة إلى أوكوس والتعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان.ودفعت أستراليا لتوها أول 500 مليون دولار للولايات المتحدة ضمن صفقة غواصات نووية في إطار أوكوس، وفق "رويترز".وبموجب شراكة أوكوس، ستدفع أستراليا للولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز القدرة الصناعية الأمريكية للغواصات، وستبيع واشنطن عدة غواصات نووية من طراز فرجينيا لأستراليا في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.وتنتقد كوريا الشمالية التعاون العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وتصف العلاقة بأنها "النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي". (ارم نيوز)