تقرير أميركي يتحدث عن فخ إيراني لترامب.. هذا ما كشفه

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وبحسب الموقع، "في محاولة للاستفادة من رغبة ترامب المتكررة في التوصل إلى اتفاق، يرفع خامنئي السعر المطلوب في حين يلوح مسؤولوه بدبلوماسية خجولة. إن المفاوضات هنا ليست وسيلة لحل المسألة النووية الإيرانية سلميا بل أداة لتعطيل إعادة فرض عقوبات الضغط الأقصى مع تقليل فرص الضربة الإسرائيلية أو الأميركية.وبعد كل شيء، لا تستطيع الجمهورية الإسلامية أن تتحمل مواجهة أربع سنوات من العقوبات الاقتصادية المتصاعدة أو احتمال اندلاع صراع عسكري مباشر. وفي الشرق الأوسط، انهار حليف إيران الوحيد، نظام بشار الأسد في سوريا، وتلقى وكلاؤها، حماس وحزب الله، "عدة ضربات خطيرة"، وفقا لوزير خارجية إيران".وتابع الموقع، "في الداخل، أصبحت الدفاعات الجوية الاستراتيجية البعيدة المدى التي زودتها بها روسيا معطلة، وذلك بفضل عملية عسكرية إسرائيلية ناجحة. ولجعل الأمور أسوأ، فإن أزمة الطاقة والعملة المحلية المتصاعدة تهدد بدفع السكان المحبطين والمناهضين للنظام إلى الخروج إلى الشارع احتجاجًا. وللتعويض عن ذلك، تدفع إيران شريكتها الاستراتيجية الصين لشراء المزيد من النفط الخاضع للعقوبات بينما تزيد أيضًا من مخزونها من اليورانيوم المخصب، كما يُقال إنها تستكشف مسارات أسرع لتطوير سلاح نووي. وفي حين تسعى طهران إلى بناء نفوذها بهذه الخطوات، فإنها تأمل أن تسيء واشنطن فهم ضعفها وخوفها على أنه حسن نية وضبط نفس".وأضاف الموقع، "في أماكن أخرى، لم يضرب وكلاء إيران في العراق مواقع أميركية في العراق أو سوريا منذ تشرين الثاني 2024، الشهر الذي أعيد فيه انتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة. ومؤخرا أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن، الذين سلّحتهم طهران، وحتى الصين، سراح طاقم ناقلة نفط كانوا قد احتجزوها منذ أكثر من عام. كما أطلقت طهران سراح امرأة ألمانية إيرانية مسنة احتجزتها كرهينة لمدة أربع سنوات، واستغلت جولة أخرى من "دبلوماسية الرهائن" مع الإيطاليين، وأعادت جثة رهينة مزدوج الجنسية آخر أعدمته. وهنا يكمن التحول النهائي في الأدوار. فقد حاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التراجع عن مؤامرة طهران لقتل ترامب، مدعيا: "لم نحاول هذا أبدا منذ البداية، ولن نفعل أبدا"."وبحسب الموقع، "إن التحول الظاهري في موقف إيران تجاه كل ما يتعلق بترامب هو أوضح مؤشر على شعور إيران باليأس. إن عداوة الجمهورية الإسلامية لترامب عميقة الجذور، وربما أكثر من أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة. وهذا يعود إلى ثلاثة أسباب.أولاً، ترامب هو الزعيم الغربي الذي كسر المحرم المتمثل في دعم الشعب الإيراني في كل مرة يتوجه فيها إلى الشارع للاحتجاج على أسياده من رجال الدين. وتتناقض تعليقات ترامب الصاخبة وتغريداته من عام 2017 إلى عام 2020 بشكل حاد مع استجابة الرئيس أوباما الفاترة للاحتجاجات في عام 2009، والتي أجبرت المتظاهرين على الهتاف، "أوباما، أوباما، هل أنت معنا أم معهم؟"وقبل ترامب، كان يُعتقد لفترة طويلة أن الدعم الغربي، حتى لو كان خطابيًا فقط، هو "قبلة الموت". وبعد ترامب، تبنى القادة المنشقون بقوة أكبر منبر التنمر وحتى العقوبات".وتابع الموقع، "ثانيا، كانت سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترامب في ولايته الأولى فعالة للغاية، حيث وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها أكثر تدميرا اقتصاديا من حرب النظام التي استمرت ثماني سنوات مع العراق (1980-1988). لقد سجل ترامب أضرارا اقتصادية كلية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية وصادراتها النفطية في وقت قياسي ومن جانب واحد. وثالثا، ترامب هو الرئيس الأميركي الذي ضغط على الزناد ضد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني. وقد أعلن خامنئي سابقا: "حذاء سليماني أكثر شرفا من رأس قاتله". كانت هذه الخطوة، التي يُزعم أن حتى إدارة بوش تهربت منها، بمثابة نكسة استراتيجية ونفسية لطهران، مما جعلها غير متوازنة بطرق كانت واضحة ضد إسرائيل في الشرق الأوسط بعد السابع من تشرين الأول".وبحسب الموقع، "لهذه الأسباب كلها، فإن الرسائل والتوسلات الإيرانية المتضاربة هي طُعم لإنقاذ النظام المتعثر وليس مؤشرات على تغيير حقيقي في السلوك. فبدلاً من الترويج لصفقة وخسارة النفوذ، يستطيع ترامب تعزيز موقفه التفاوضي من خلال استغلال الشعور الحالي بالضعف لدى الجمهورية الإسلامية، ويمكن القيام بذلك من خلال تكثيف العقوبات، وخاصة على مبيعات النفط إلى الصين، مع زيادة مخاوف طهران بشأن العمل العسكري الأميركي والإسرائيلي، وكل ذلك مع التقليل علناً من أهمية فكرة المحادثات".