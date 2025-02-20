بين الكمائن واللافتات.. رسائل قاسية من حماس خلال تسليم جثث الأسرى

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اليوم في حفل تسليم حماس جثمان الرهائن لإسرائيل



ظهر جنود حماس راكبين سيارة RAM جديدة



هنا إسأل نفسك > رغم الظروف و الحصار و الحرب



كيف وصلت هذه السيارات القوية الفارهة

إليهم



هل سقطت من السماء 🌧️

هل تم صناعتها في غزة المحاصرة 🔧🪚… pic.twitter.com/9urOMyNzdW — حــمــد (@1as3ab1) February 20, 2025 Advertisement

حماس د اسرایلي طیارو په بمار کي د وژل شویو څلور تنو اسرایلیانو جسدونه سره صلیب ته ور وسپارل. pic.twitter.com/INVayD78Mz — Ghaza pashto غزه پښتو (@Azirashna) February 20, 2025

⚡🇮🇱🇵🇸لحظاتی پیش تروریست‌های القسام حماس تابوت اسرای اسرائیلی شیری بیباس، آریل بیباس، کفیر بیباس و عود لیفشیتز را که به قتل رسانده‌اند به صلیب سرخ تحویل داده اند. pic.twitter.com/C9Bo1riINw — LiveIranNews (@IranNewsAgency0) February 20, 2025

كان مشهد تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس محمَّلا بالرسائل التي أرادت المقاومة الفلسطينية إيصالها للاحتلال، والتي كانت تذكر في مجملها بما تكبدته إسرائيل من خسائر خلال حربها على قطاع غزة.وتم تسليم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أول دفعة من جثث الأسرى المقرر تسليمها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.وسلمت المقاومة جثث 4 أسرى إسرائيليين، بينها أم وطفلاها ينتمون لعائلة بيباس، وقد قتلوا جميعا بنيران الاحتلال خلال محاولات استعادتهم بالقوة، كما قال مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام.ووضعت الجثث في توابيت سود وعلى كل واحد منها صورة وبيانات صاحبه، وذلك على منصة حملت صورة تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتيناهو كمصاص دماء. وفوق هذه الصورة، كتبت المقاومة إن المجرم نتنياهو وجيشه قتلا هؤلاء بصواريخهم النازية.وعلى أسطح البيوت المهدمة بمنطقة بني سهيلا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، رفعت المقاومة لافتات تشير للكمائن التي تعرضت لها قوات الاحتلال في عدد من مناطق القطاع خلال الحرب.ومن بين الكمائن التي نشرت المقاومة صورا لها، كمين الفراحين الذي وقع بمنطقة الزنة شرقي مدينة غزة، وقد كتبت المقاومة على اللافتة أنه لم يكن نزهة، بل محرقة. وكانت الصور تشير إلى أن هذا الكمين قد أوقع 8 قتلى إسرائيليين.وكان بعض مقاتلي القسام يحملون أسلحة من التي تم استخدامها في هذه العمليات، والتي ظهرت كثيرا في الفيديوهات التي كانت تبثها المقاومة للعمليات قبل وقف إطلاق النار.كما ألقى أحد المقاتلين بيانا بالعمليات التي وقعت شرقي مدينة غزة خلال الحرب وتفاصيلها والطريقة التي تمت بها والخسائر التي تكبدها الاحتلال فيها.وفي وسط ميدان التسليم، نشرت المقاومة لافتات تحمل صور توابيت وإحصائيات للعمليات والخسائر الإسرائيلية فيها، وصورا أخرى تعبر عن مواجهة المقاتلين للآليات الإسرائيلية.كما رُفعت لافتة في المنطقة حملت عبارة "عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت"، في إشارة إلى المصير الذي ينتظر الأسرى الإسرائيليين في غزة إن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العودة للحرب مجددا. (الجزيرة)