قتيلان بهبوط اضطراري لطائرة خفيفة في وسط روسيا

Advertisement

لقي شخصان مصرعهما في حادث هبوط اضطراري لطائرة خفيفة في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا اليوم الخميس، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ المحلية في بيان لها.قتيلان بهبوط اضطراري لطائرة خفيفة في وسط روسياوجاء في البيان "في منطقة كستوفو قامت طائرة خفيفة بهبوط اضطراري واشتعلت فيها النيران. للأسف، لقي شخصان مصرعهما".وفي وقت سابق أفادت مصادر أمنية بأن طائرة خفيفة تحطمت قرب مطار فوستوتشني في منطقة كستوفو، واندلع حريق في موقع الحادث، تم إخماده لاحقا.وفتحت السلطات تحقيقا في واقعة الهبوط الاضطراري للطائرة الخفيفة من طراز Van’s RV-7 لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. (روسيا اليوم)