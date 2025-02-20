"غير مهمة".. الخارجية الأميركية تصدر أمرا بإلغاء اشتراكات الصحف والوكالات الأجنبية

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قامت وزارة الخارجية الأميركية بإصدار أمر بإلغاء كل اشتراكات الصحف والمنافذ الإعلامية التي تعتبر "غير مهمة"، وفقًا لإرشادات البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".وتتماشى هذه الخطوة مع حملة إدارة ترامب الصارمة على شركات الإعلام التي تعتبر الحكومة الأميركية من العملاء المشتركين.ووصفت مذكرة بتاريخ 11 شباط أُرسلت إلى السفارات والقنصليات في أوروبا هذا الأمر بأنه جزء من جهد لخفض الإنفاق.وجاء في البريد الإلكتروني، جزئيًا، "نظرًا لهذه الأولوية، يُطلب من المراكز وضع أوامر وقف العمل فورًا على جميع العقود وأوامر الشراء غير المهمة للاشتراكات الإعلامية في المنشورات والدوريات والاشتراكات في الصحف التي ليست مجلات أكاديمية أو مهنية".وينطبق الأمر عالميًا على عشرات السفارات والقنصليات الأميركية، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية.وتعتمد فرق أمن السفارات على التغطية الإخبارية للتحضير للسفر الدبلوماسي في مناطق الصراع.وقال المسؤول إن إلغاء الاشتراكات - بما في ذلك في منافذ الأخبار المحلية - قد يعيق تقييماتهم للتهديدات.وفي مذكرة صدرت يوم الجمعة، وجهت فرق المشتريات في السفارات والقنصليات لإعطاء الأولوية لإنهاء العقود مع ست مؤسسات إخبارية على وجه الخصوص وهي الإيكونوميست، ونيويورك تايمز، وبوليتيكو، وبلومبرغ نيوز، وأسوشييتد برس، ورويترز.وقيل لموظفي وزارة الخارجية إنه يمكنهم تقديم طلب للحفاظ على الاشتراك في المنافذ الإخبارية ولكن "يجب أن يتم ذلك في غضون جملة واحدة".وحددت الإرشادات المبررات المحتملة إذا كان الاشتراك يؤثر على سلامة الموظفين أو المرافق الأميركية، أو إذا كان مطلوبًا بموجب معاهدة أو قانون، أو إذا كان يعطي إجابة إيجابية على أحد الأسئلة التالية: "هل يجعل أميركا أكثر أمانًا؟ هل يجعل أميركا أقوى؟ هل يجعل أميركا أكثر ازدهارًا؟". (العربية)