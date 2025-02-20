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عربي-دولي

السيسي إلى السعودية لبلورة خطة إعمار غزة

Lebanon 24
20-02-2025 | 05:36
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يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد لحضور قمة عربية مصغّرة في السعودية.

وستبحث القمة الخماسية خطة مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
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ويقول الخبير في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم: "من المؤكد أن هذه القمة العربية سوف تكون الأكثر أهمية في ما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود".

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس" أنّ القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة". (العربية)
 
 
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