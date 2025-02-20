15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السيسي إلى السعودية لبلورة خطة إعمار غزة
Lebanon 24
20-02-2025
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد لحضور قمة عربية مصغّرة في السعودية.
وستبحث القمة الخماسية خطة مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
Advertisement
ويقول الخبير في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم: "من المؤكد أن هذه القمة العربية سوف تكون الأكثر أهمية في ما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود".
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس" أنّ القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "طقس لبنان".. ماذا سيحصل فجراً؟
15:27 | 2025-02-19
19/02/2025 03:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
عن حضور بري تشييع نصرالله.. ماذا كشفت المعلومات؟
13:51 | 2025-02-19
19/02/2025 01:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
نداء لإقفال المدارس في لبنان.. ما السبب؟
11:22 | 2025-02-19
19/02/2025 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
Lebanon 24
"وهي زفينا أختي الصغيرة"... شاهدوا مكسيم خليل وشقيقته تخطف الأنظار في زفافها (صور)
11:45 | 2025-02-19
19/02/2025 11:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
02:30 | 2025-02-20
20/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:26 | 2025-02-20
بعد العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة.. العاهل الأردني يحذر
08:21 | 2025-02-20
في التشيك.. مقتل سيّدتين في حادث طعن داخل متجر
08:00 | 2025-02-20
دراسة مُثيرة للقلق... هذا ما يُصيب الأشخاص بعد تلقيهم لقاحات "كورونا"
07:49 | 2025-02-20
إيلون ماسك يقترح قصف هؤلاء بالمسيّرات!
07:46 | 2025-02-20
السعودية تُعلن عن "لقاء غير رسمي" لزعماء عرب... من سيحضره؟
07:37 | 2025-02-20
"الأمر فظيع".. ترامب: نرى جثث جنود أوكرانيا بدقة بالغة عبر الأقمار الصناعية
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
20/02/2025 15:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
20/02/2025 15:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
20/02/2025 15:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24