الإسكوا: 292 مليون شخص بلا حماية اجتماعية في العالم العربيّ

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أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يكشف عن تفاوتات عميقة في الوصول إلى الفرص والخدمات الأساسية في المنطقة العربية.ووفقًا للتقرير، يواجه 187 مليون شخص التهميش في مجالات الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، الحماية الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، بينما يفتقر نحو 292 مليون شخص إلى استحقاق واحد على الأقل من مزايا الحماية الاجتماعية. (سكاي نيوز)