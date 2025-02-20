"يواصل تعافيه"... هذا آخر ما أعلنه الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس الصحية

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس يواصل تعافيه من الالتهاب الرئوي وتناول الفطور بعيدا من السرير صباحا ، بعد قضاء ليلة سادسة هادئة في المستشفى، بحسب "روسيا اليوم".وأصدر المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني تحديثا جديدا بعدما أكد أمس أن فحوصات الدم الجديدة أظهرت "تحسنا طفيفا" في بعض مؤشرات الالتهاب للبابا والذي أصيب بحالة شديدة من الالتهاب الرئوي في 2023 وأصبح عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي في الشتاء.وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني البابا فرنسيس أمس وكانت أول الزوار المهمين المعروفين.وقالت بعد زيارتها التي استمرت 20 دقيقة :"إن معنويات فرنسيس كانت جيدة وكان يمزح كالمعتاد".ونقل البابا إلى مستشفى جيملي في روما في 14 شباط الحالي بعدما تفاقمت نوبة التهاب الشعب الهوائية.وأشار الأطباء أول أمس إلى إنه مصاب بالالتهاب الرئوي في كلتا رئتيه.