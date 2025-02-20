أسيرة إسرائيلية مُفرج عنها: عناصر "القسام" قدموا لنا كتاب صلاة

Advertisement

كشفت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها آغام بيرغر، أن عناصر من كتائب "القسام" قدموا لها ولزميلاتها "كتاب صلاة" خلال احتجازهن، مما أتاح لهن أداء الشعائر الدينية والاحتفال بعيد الفصح.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المجندة الإسرائيلية آغام بيرغر قولها "قبل نحو عام، فوجئ الأسرى بمسلحين من حماس يعطونهم أشياء مختلفة، بما في ذلك سيدور أيّ كتاب الصلوات اليهودية الذي يستخدم في الصلوات اليومية والأعياد".وأضافت: "لا نعرف كيف حدث ذلك، لكنهم أحضروا لنا بعض المواد من بينها كتاب الصلوات" مشيرة إلى أن "الأمر لم يكن مجرد مصادفة بل جاء عندما كنا بحاجة إليه". (روسيا اليوم)