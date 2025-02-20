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عربي-دولي

إغتيال محمد سرور... ما هي رسالة إسرائيل لـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:00
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ذكرت "العربية" أنّ إقدام إسرائيل على اغتيال العنصر في "حزب الله" محمد سرور في بلدته عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وهو ابن رئيس بلديتها يوسف سرور، لم يكن تفصيلاً.
 
وبحسب المعلومات، فإنّه بعد مرور وقت قصير على وصول محمد إلى بلدته واجتماعه مع قريب له أمس الأربعاء، تعرض للاغتيال بينما كان برفقة زوجته التي أُصيبت بجروح خطيرة.
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وكانا قد وصلا إلى بلدتهما بسيارة من نوع "رابيد"، استهدفتهما مسيّرة. ومن المعروف عن سرور أنه يتخذ إجراءات في تنقلاته، وقد توجه إلى قريته وهو يعتقد أن الإسرائيليين لن يقدموا على تنفيذ عمليات اغتيال من هذا النوع بعد انسحابهم من البلدات الحدودية التي كانوا يحتلونها في جنوب لبنان واحتفاظهم بخمس نقاط استراتيجية وتجاوزهم الخط الأزرق من الناقورة إلى تخوم مزارع شبعا.

ويهدف استهداف إسرائيل لسرور إلى توجيه جملة من الرسائل إلى قيادة حزب الله تقول فيها بطريقة غير مباشرة إنه ممنوع على كوادر الحزب من أبناء البلدات الحدودية، وخصوصاً في جنوب نهر الليطاني، المجيء إلى قراهم بغية عدم تشكيلهم أي تهديد للمواقع الإسرائيلية على الحدود، ولا سيما في عيتا الشعب نظراً إلى تداخل أراضيها وتماسها المباشر مع إسرائيل.

وسبق لإسرائيل أن اغتالت قريباً لسرور في 26 أيلول 2024، وهو قائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور، في الضاحية الجنوبية. (العربية)
 
 
 
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