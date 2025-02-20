"بلومبرغ" تتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في مصر من دون تغيير

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يتوقع المحللون تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في مصر دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي نتيجة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ورغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن 7 من بين 8 محللين استطلعت رأيهم يتوقعون إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ 27.25 بالمئة للمرة السابعة على التوالي، في ظل تباطؤ معدل التضخم المرتفع في مصر بأقل من التوقعات، في حين توقع محللو شركة مورغان ستانلي خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة غولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري. (سكاي نيوز)