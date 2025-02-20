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عربي-دولي

وزيرة تعرضت للتحرش.. نظيرها أمسك يدها وحاول تقبيلها!

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:33
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كشفت وزيرة الخارجية الألمانية وعضو حزب الخضر، أنالينا بيربوك، أنها تعرضت للتحرش الجنسي في الماضي.

وقالت الوزيرة في حديث مع عارضة الأزياء والمدونة الألمانية ستيفاني جيزينجر في بودكاست (بث صوتي) G Spot: "الآن فقط أصبح واضحا لي عدد المرات التي تعرضت فيها أنا نفسي للتحرش".
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وأشارت بيربوك إلى أنها شهدت "العديد من الحوادث المماثلة"، بما في ذلك حادثة وقعت لها عندما كانت لا تزال تتعلم في المدرسة.

وخلال ذلك شددت بيربوك على أنها لم تبدأ مسيرتها السياسية للنضال من أجل حقوق المرأة، لكنها أثارت بعد ذلك مرارا وتكرارا قضية التحرش في السياسة.

وفي خريف عام 2023، حاول وزير خارجية كرواتيا غوردان غرليتش رادمان خلال المؤتمر الوزاري الأوروبي، تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

ووصفت صحيفة بيلد الحادثة بأنها "هجوم بالقبلات" ونشرت صورة جماعية للوزراء، حيث تقف بيربوك في الوسط وغرليتش رادمان على يسارها. وكان الوزير الكرواتي خلال ذلك يمسك بيد بيربوك ويحاول تقبيلها، وتكوّن انطباع بأنه يحاول الوصول إلى شفتي بيربوك بينما تحاول هي الابتعاد. وقال مقربون من بيربوك إن "هذه كانت محاولة خرقاء من جانب الوزير الكرواتي لتبادل التحية بسرعة مع نظيرته الألمانية. وبحسب الصحيفة فقد اعتذر غرليتش رادمان بالفعل على هذا التصرف. (روسيا اليوم)

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