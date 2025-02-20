الملك سلمان يعتمد رمز عملة الريال السعوديِ

اعتمد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رمز عملة الريال السعودي في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إطلاق رمز عملة الريال السعودي.

Advertisement

وأوضح السياري أن القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تطبيق رمز العملة سيبدأ بشكل تدريجي، حيث سيتم إدراجه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأشار السياري إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، فضلاً عن إبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وكذلك تسليط الضوء على دور المملكة البارز بين الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين. (سكاي نيوز)