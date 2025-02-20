Advertisement

إقتصاد

الملك سلمان يعتمد رمز عملة الريال السعوديِ

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1323234-638756633482941295.jpg
Doc-P-1323234-638756633482941295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتمد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رمز عملة الريال السعودي في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إطلاق رمز عملة الريال السعودي.
Advertisement
 
 
وأوضح السياري أن القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تطبيق رمز العملة سيبدأ بشكل تدريجي، حيث سيتم إدراجه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار السياري إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، فضلاً عن إبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وكذلك تسليط الضوء على دور المملكة البارز بين الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-02-20
10:36 | 2025-02-20
10:33 | 2025-02-20
10:28 | 2025-02-20
10:23 | 2025-02-20
10:09 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24