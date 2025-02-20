بشأن "صفقة الرهائن".. ضغوط واشنطن تُقلق نتنياهو

Advertisement

أشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" حول ضغوط أميركية على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة غزة، إلى القلق الكبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الصحيفة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعمل على دفع الصفقة بالكامل، وهو ما يعرض الائتلاف الحكومي الإسرائيلي للخطر في ظل معارضة من بعض الجهات، بما في ذلك نتنياهو نفسه.وتدور المناقشات حول ضغوط الولايات المتحدة لتحقيق المرحلة الثانية من الصفقة، في وقت يواصل فيه نتنياهو محاولاته لنزع سلاح غزة والتخلص من حركة حماس. ويُتوقع أن يعزز ويتكوف من دبلوماسيته، حيث يعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين والقطريين والإسرائيليين من أجل استكمال الصفقة.الصحيفة أضافت أن نتنياهو يوازن بين الموقف الأميركي والإسرائيلي الداخلي. من ناحية، يعارض نتنياهو بشدة المرحلة الثانية من الصفقة، بينما من ناحية أخرى، يستعد لها في حال تحقق تقدم في المفاوضات. وفي الوقت ذاته، قد يتسبب المزيد من الضغط الأميركي في تعريض استقرار حكومته للخطر.هذا التوتر يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، منها تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، أو العودة إلى القتال في غزة. (ارم نيوز)