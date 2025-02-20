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عربي-دولي

بالصورة: قرار جديد بخصوص إجراءات سحب الجنسية الكويتية

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:07
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أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا اليوم الخميس، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.

ونص القرار الذي صدر الخميس في ملحق جريدة "الكويت اليوم" الرسمية، على فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية.
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هذا واتفق مجلس الوزراء الكويتي يوم الثلاثاء 18 شباط على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في أيلول 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة. (روسيا اليوم)
 
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