إنفجار... مقتل 5 سوريين من عائلة واحدة

قتل 5 مدنيين سوريين اليوم الخميس، إثر انفجار ناجم عن مخلفات الحرب شرقي إدلب في شمال غرب البلاد.



وقال الدفاع المدني السوري: "قتل 5 مدنيين (رجل وامرأة وطفل) وأصيبت طفلة بجروح وجميعهم من عائلة واحدة، في حصيلة أولية". (العربية)