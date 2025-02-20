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إنفجار... مقتل 5 سوريين من عائلة واحدة

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:28
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قتل 5 مدنيين سوريين اليوم الخميس، إثر انفجار ناجم عن مخلفات الحرب شرقي إدلب في شمال غرب البلاد.

وقال الدفاع المدني السوري: "قتل 5 مدنيين (رجل وامرأة وطفل) وأصيبت طفلة بجروح وجميعهم من عائلة واحدة، في حصيلة أولية". (العربية)
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