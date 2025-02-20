نتنياهو يتوعد الحركة: جميعنا غاضبون من "وحوش حماس"

Advertisement

نددت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، بالطريقة التي اتبعتها حركة حماس في إعادة جثامين أربعة من الرهائن الذين تم اختطافهم خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023.وقد عرضت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى التوابيت السوداء المقفلة على منصة في قطاع غزة، قبيل تسليم الجثامين إلى الصليب الأحمر الدولي.وفي تعليق له، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، للصحفيين إن "حماس ليست حركة مقاومة، بل هي عقيدة موت تقتل وتعذب وتستعرض الجثث".من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضب إسرائيل من تصرفات "وحوش حماس"، مكرراً تهديده بالقضاء على الحركة. وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو: "إننا جميعاً غاضبون من وحوش حماس"، مضيفاً: "سنستعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعاً سنضمن مستقبلنا". (ارم نيوز)