تنديد أممي بطريقة تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترتيبات حركة حماس لتسليم رفات أربعة رهائن إسرائيليين الخميس بأنها "مشينة وقاسية".





وقالت المفوضية السامية لصحفيين إن "موكب الجثث الذي رأيناه هذا الصباح مشين وقاس ويناقض القانون الدولي. نطلب أن تجري كل عمليات التسليم بسرية واحترام وعناية.

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وصباح الخميس، عرضت حركتاحماس والجهاد، 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث المحتجزين إلى الصليب الأحمر.



وتم نقل الجثامين إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة، على أن تُنقل لاحقًا إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة في إسرائيل.