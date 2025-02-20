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عربي-دولي

لتنفيذ مقترح ترامب وتهجير الفلسطينيين إلى مصر.. اقتراح "غريب" من نائبة إسرائيلية!

Lebanon 24
20-02-2025 | 13:00
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أعلنت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب، اليوم الخميس، إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تستأجر أرضا من مصر ليتم استيعاب سكان غزة فيها"، الأمر الذي رفضته القاهرة سابقا بشكل مطلق.

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وأوضحت تالي غوتليب، قائلة: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضا من مصر ليتم استيعاب سكان غزة فيها.. هذا حل ممتاز".

وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.

وقوبلت تصريحات ترامب باستهجان عربي ودولي واسع، وأكدت دول عربية أنه لا استقرار في المنطقة ولا حل سوى حل الدولتين.

ورفضت مصر والأردن بشكل مطلق مناقشة فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت، واعتبرا أن فلسطين هي أرض للشعب الفلسطيني.
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