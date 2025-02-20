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عربي-دولي

لتخفيف التوتر مع ترامب.. زيلينسكي: لعلاقات متينة مع واشنطن

Lebanon 24
20-02-2025 | 13:48
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إلى "علاقات متينة" بين بلاده والولايات المتحدة التي توتّرت علاقته برئيسها دونالد ترامب منذ بدأ الأخير تقاربا مثيرا لقلق كييف والأوروبيين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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وقال زيلينسكي بعد اجتماعه في كييف مع المبعوث الرئاسي الأميركي كيث كيلوغ إنّ "علاقات متينة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تفيد العالم أجمع"، مضيفا "لقد عقدت لقاء مثمرا مع كيلوغ، لقد أجرينا مناقشة جيّدة" تناولت "الوضع في ميدان المعركة، وسبل إعادة جنودنا أسرى الحرب، و(توفير) ضمانات أمنية فعّالة".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للعمل سريعا ودون كلل للتوصل إلى اتفاق قوي ومفيد بشأن الاستثمارات والأمن مع الولايات المتحدة.
وأضاف زيلينسكي في منشور على موقع إكس عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج "يجب علينا أن نضمن أن يكون
السلام قويا ودائما - حتى لا تتمكن روسيا أبدا من معاودة شن حرب".

ومضى يقول "أوكرانيا مستعدة لاتفاقية استثمار وأمن قوية وفعالة مع رئيس الولايات المتحدة. لقد اقترحنا أفضل طريقة بناءة وسريعة لتحقيق النتائج. فريقنا جاهز للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
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