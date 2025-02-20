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سلسلة انفجارات تهز تل أبيب... رسالة باللغة العربية ونتنياهو يعلّق (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2025 | 14:50
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بوقوع انفجارات داخل حافلات في بات يام جنوب تل أبيب.
وقالت إن انفجار حافلتين فارغتين وقع في وقت واحد في موقفين مختلفين للسيارات في بيت يام ولم يتم الإعلان عن تسجيل إصابات.

وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجارين في جنوب تل أبيب ناجمان عن هجوم. 

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حافلة ثالثة انفجرت في بيت يام.

 وقالت هيئة البث الاسرائيلية، إنه "تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتتواجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة".

وأشارت إلى انه تم "الاشتباه بوجود قنبلتين إضافيتين في حافلتين بتل أبيب لم تنفجرا".

وبحسب صحيفة معاريف، إن "لعبوات التي وضعت في الحافلات قرب تل أبيب كانت معدة للتفجير غدا لكنها انفجرت قبل أوانها". 

وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.

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