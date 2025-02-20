سلسلة انفجارات تهز تل أبيب... رسالة باللغة العربية ونتنياهو يعلّق (فيديو)

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هلع وفوضى كبيرة في تل أبيب الآن بعد حدوث انفجارات متتالية لعدد من الحافلات



غير واضح ما الذي يحدث pic.twitter.com/09XMZknphF — MO (@Abu_Salah9) February 20, 2025 Advertisement

وقالت إن انفجار حافلتين فارغتين وقع في وقت واحد في موقفين مختلفين للسيارات في بيت يام ولم يتم الإعلان عن تسجيل إصابات.وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجارين في جنوب تل أبيب ناجمان عن هجوم.وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حافلة ثالثة انفجرت في بيت يام.وقالت هيئة البث الاسرائيلية، إنه "تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتتواجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة".وأشارت إلى انه تم "الاشتباه بوجود قنبلتين إضافيتين في حافلتين بتل أبيب لم تنفجرا".وبحسب صحيفة معاريف، إن "لعبوات التي وضعت في الحافلات قرب تل أبيب كانت معدة للتفجير غدا لكنها انفجرت قبل أوانها".وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.