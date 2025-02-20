سلسلة انفجارات تهز تل أبيب... رسالة باللغة العربية ونتنياهو يعلّق (فيديو)

عاجل
هلع وفوضى كبيرة في تل أبيب الآن بعد حدوث انفجارات متتالية لعدد من الحافلات
غير واضح ما الذي يحدث pic.twitter.com/09XMZknphF
— MO (@Abu_Salah9) February 20, 2025
عاجل
هلع وفوضى كبيرة في تل أبيب الآن بعد حدوث انفجارات متتالية لعدد من الحافلات
غير واضح ما الذي يحدث pic.twitter.com/09XMZknphF
انفجار حافلتين إسرائيليتين في "بات يام" قرب "تل أبيب"، وتقديرات أولية تشير إلى عملية للمقاومة. pic.twitter.com/lskx9dgKs1
— الساهرة (@alsahera_ar) February 20, 2025
تعليق نتنياهو
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الخميس، أنه يتلقى تحديثات عن أحداث العبوات الناسفة في منطقة تل أبيب.
انفجار حافلتين إسرائيليتين في "بات يام" قرب "تل أبيب"، وتقديرات أولية تشير إلى عملية للمقاومة. pic.twitter.com/lskx9dgKs1
Israeli media published CCTV footage of a suspect involved in the explosions in Bat Yam, Israel. pic.twitter.com/U4l4mG5e3G
— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 20, 2025
Israeli media published CCTV footage of a suspect involved in the explosions in Bat Yam, Israel. pic.twitter.com/U4l4mG5e3G