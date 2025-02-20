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عربي-دولي

موعد مختلف ورسالة باللغة العربية... هذا ما عُثر عليه في "قنابل حافلات" تل أبيب!

Lebanon 24
20-02-2025 | 16:02
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كشف مصدر أمني لموقع "واللا" الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في عدد من الحافلات بجنوبي تل أبيب كان موعدها مقررا صباح غد الجمعة.

وقال المصدر إن: "جميع القنابل كانت مخططة للانفجار غدا صباحا وقتل مئات المدنيين".
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور في مكان الحادث على عبوة ناسفة مكتوب عليها "الانتقام لمخيم طولكرم".

بينما لم يتسنى التحقق بوضوح من الرسالة المكتوبة على العبوة.

كما ظهر في صور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مكتوبة باللغة العربية على إحدى العبوات الناسفة داخل حافلة.

وليل الخميس، وقعت سلسلة انفجارات داخل حافلات ركاب فارغة في بات يام جنوبي تل أبيب، حسبما أفادت مصادر رسمية في إسرائيل.
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