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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "الضفة الغربية" بعد تفجيرات الحافلات

Lebanon 24
20-02-2025 | 16:15
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أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الخميس بـ"تكثيف العمليات" في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب ليل الخميس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أفادت بوقوع سلسلة انفجارات في حافلات وسط إسرائيل، من دون وقوع إصابات.
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