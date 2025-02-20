لقاء أميركي-إسرائيلي مرتقب لبحث المرحلة الثانية من هدنة غزة

Advertisement

ذكر موقع أكسيوس أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من المتوقع أن يلتقي بمبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الولايات المتحدة اليوم الخميس لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.يأتي هذا بينما أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن غضب إسرائيل من حماس بعدما عرض عناصر منها ومن فصائل فلسطينية أخرى، توابيت أربعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الخميس قبيل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، مكرراً وعيده بـ"القضاء" على الحركة.وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو: "سنعيد جميع أسرانا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعاً.. سنضمن مستقبلنا".(العربية)