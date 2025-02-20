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لقاء أميركي-إسرائيلي مرتقب لبحث المرحلة الثانية من هدنة غزة

Lebanon 24
20-02-2025 | 16:35
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ذكر موقع أكسيوس أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من المتوقع أن يلتقي بمبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الولايات المتحدة اليوم الخميس لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
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يأتي هذا بينما أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن غضب إسرائيل من حماس بعدما عرض عناصر منها ومن فصائل فلسطينية أخرى، توابيت أربعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الخميس قبيل تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، مكرراً وعيده بـ"القضاء" على الحركة.

وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو: "سنعيد جميع أسرانا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعاً.. سنضمن مستقبلنا".

(العربية)
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