ماكرون سيواجه ترامب: لا تكن ضعيفا أمام بوتين

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دقّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، "ناقوس الخطر" وتعهّد بذل "جهود" في مواجهة "التهديد الروسي"، مؤكدا أنّه سيطالب نظيره الأميركي دونالد ترامب عندما سيلتقيه في واشنطن الأسبوع المقبل بأن "لا يضعف" أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وعقب حوار طويل أجراه مع القوى السياسية الفرنسية وأتبعه بنقاش عبر الإنترنت مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قال ماكرون إنّه بعد مرور 3 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا "نحن ندخل حقبة جديدة"، داعيا إلى حشد الدعم في مواجهة "التهديد الذي تمثّله روسيا لأوروبا وفرنسا"، نقلا عن "فرانس برس".وأضاف في ختام ساعة وربع من النقاش في الفضاء الافتراضي أنّ "هذا الأمر سيجبرنا على اتّخاذ خيارات قوية للغاية لأنفسنا، ودفاعنا، وأمننا".وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّه سيحذّر ترامب عندما يلتقيه في البيت الأبيض، الإثنين، من إظهار أي علامة ضعف أمام بوتين، بعدما أطلقت واشنطن حوارا مع موسكو غابت عنه كييف وكذلك أوروبا.وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل ماكرون الإثنين، ورئيس وزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس.