الجيش الإسرائيلي يتحدّث عن جثة "مجهولة الهوية" سلّمتها حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن "جثة رهينة تسلمها من حماس الخميس يفترض أنها لشيري بيباس لا تعود لها".

وقال الجيش إن "الجثة لا تزال مجهولة الهوية".



Advertisement كما أكد الجيش الإسرائيلي أن "الجثّة لا تخصّ أي رهينة آخر". وأضاف أن جثتين سلمتهما حركة حماس، الخميس، تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل بيباس، لكن الجثة الثالثة لا تعود لشيري بيباس، والدة الطفلين التي كان من المفترض أن يتم تسليمها".كما أكد الجيش الإسرائيلي أن "الجثّة لا تخصّ أي رهينة آخر".