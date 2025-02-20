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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يتحدّث عن جثة "مجهولة الهوية" سلّمتها حماس

Lebanon 24
20-02-2025 | 18:38
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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن "جثة رهينة تسلمها من حماس الخميس يفترض أنها لشيري بيباس لا تعود لها".
وقال الجيش إن "الجثة لا تزال مجهولة الهوية".
وأضاف أن جثتين سلمتهما حركة حماس، الخميس، تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل بيباس، لكن الجثة الثالثة لا تعود لشيري بيباس، والدة الطفلين التي كان من المفترض أن يتم تسليمها".
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كما أكد الجيش الإسرائيلي أن "الجثّة لا تخصّ أي رهينة آخر".
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