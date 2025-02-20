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عربي-دولي

خلال لقائهما.. هذا ما سيقوله ماكرون لترامب

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:08
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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استغلال فرصة زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض لمحاولة إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوافق مع الحلفاء الأوروبيين.
 
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بترامب يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا، حيث سيحذره من إظهار أي ضعف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن ذلك قد يضعف الموقف الغربي في التعامل مع التحديات الأخرى، خاصة مع الصين وإيران.
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وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مساء الخميس، قال ماكرون إنه "يعتزم إبلاغ ترامب أن إظهار أي ضعف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجعل من الصعب التعامل مع الصين وإيران".

وأضاف: "سأقول له في أعماقك لا يمكنك أن تكون ضعيفا أمام الرئيس بوتين. هذا ليس أنت، وليس ما تتسم به، وليس في مصلحتك".

وفي أعقاب الجلسة عبر الإنترنت، أوضح ماكرون إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع فلاديمير زيلينسكي، وهي الرابعة في الأسبوع الماضي.

وأشار ماكرون إلى أنهما استعرضا "جميع الاتصالات التي أجريتها مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء المستعدين للعمل من أجل سلام دائم وصلب لأوكرانيا وتعزيز أمن أوروبا"، حسبما كتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

من جانبه، قال زيلينسكي إن المكالمة كانت "طويلة وذات مضمون وكذلك بناءة". (روسيا اليوم)
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