وفاة أميرة سعودية

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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له فجر اليوم الجمعة، وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".وأضاف البيان "سيصلى عليها إن شاء الله اليوم الجمعة الموافق 22 / 8 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".