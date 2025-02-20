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وفاة أميرة سعودية

Lebanon 24
20-02-2025 | 23:28
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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له فجر اليوم الجمعة، وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".
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وأضاف البيان "سيصلى عليها إن شاء الله اليوم الجمعة الموافق 22 / 8 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

 وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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